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Херсонська область наближається до пікових навантажень щодо COVID

Автор: РБК-Україна

Ситуація з коронавірусом в Херсонській області погіршується, регіон наближається до пікових навантажень щодо захворюваності та госпіталізацій. При цьому він досі перебуває у "жовтій зоні".

Про це у Facebook повідомив головний санітарний лікар Херсонської області Юрій Ромаскевич.

За його словами, число інфікованих і смертність зростають у зв'язку з циркуляцією нових більш заразних штамів, міграцією населення і неможливістю посилити карантин через "жовтої зони". Він також зазначив, що люди з "червоного" Миколаєва масово відвідують херсонські ТРЦ і розважальні заклади.

"На жаль, ця безвідповідальна поведінка ставить під загрозу життя і здоров'я всіх нас! Ми впритул наближаємося до так званих "пікових навантажень" і за рівнем захворюваності, і за рівнем госпіталізації. Попереду кілька тижнів важких випробувань", - додав Ромаскевич.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ситуація в Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях поліпшується і регіони можуть вийти з "червоної зони" з максимальними карантинними обмеженнями.

А вчені з Національної академії наук вважають, що Україна виходить на плато захворюваності на COVID в ході третьої хвилі.

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Новини України Херсонская областьCOVID-19
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