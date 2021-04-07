Херсонська область наближається до пікових навантажень щодо COVID

Ситуація з коронавірусом в Херсонській області погіршується, регіон наближається до пікових навантажень щодо захворюваності та госпіталізацій. При цьому він досі перебуває у "жовтій зоні".

За його словами, число інфікованих і смертність зростають у зв'язку з циркуляцією нових більш заразних штамів, міграцією населення і неможливістю посилити карантин через "жовтої зони". Він також зазначив, що люди з "червоного" Миколаєва масово відвідують херсонські ТРЦ і розважальні заклади.

"На жаль, ця безвідповідальна поведінка ставить під загрозу життя і здоров'я всіх нас! Ми впритул наближаємося до так званих "пікових навантажень" і за рівнем захворюваності, і за рівнем госпіталізації. Попереду кілька тижнів важких випробувань", - додав Ромаскевич.