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Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу, - НАН

Новость на русском → Київ, Середа 07 квітня 2021 11:42
Україна виходить на плато третьої хвилі коронавірусу, - НАН Фото: в Україні стабілізувалася, захворюваність COVID (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Ситуація з коронавірусом в Україні стабілізується, захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19. Темпи поширення хвороби знижуються вже два тижні поспіль.

Про це йдеться в прогнозі Національної академії наук України.

Повідомляється, що незважаючи на зростання показників епідемічної динаміки, антирекорди за новими і летальними випадками, темпи поширення COVID-19 знижуються.

"Зростає частка давніх випадків щодня оприлюднюваних даних. Це означає, що реальні темпи поширення можуть бути меншими, ніж ті, які випливають з офіційної статистики", - йдеться в повідомленні.

Вчені вважають, що на користь цього твердження свідчать наступні дані:

  • пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів;
  • кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на плато;
  • абсолютна кількість ПЛР-тестів почала знижуватися;
  • динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою з кількістю нових випадків, представлених на дату проведення тестування.

"Тому ймовірно, що Україна зараз знаходиться на початку фази плато, що є дуже невпевненим станом і може тривати декілька тижнів (по досвіду подолання осінньої хвилі)", - йдеться в прогнозі.

Нагадаємо, раніше в Міністерстві охорони здоров'я заявили про поліпшення ситуації з коронавірусом у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях. Ці регіони можуть скоро вийти з "червоної зони" карантину.

При цьому в Київській області за чотири дні не зробили жодного щеплення від COVID.

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