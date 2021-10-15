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Херсонській області, яка вже в "червоній" зоні, доручили посилити карантин

Автор: Ілона Свиридова

Луганська та Херсонська області повинні посилити карантин через спалах коронавірусу. Таке рішення прийняли на позачерговому засіданні Державної комісії з питань ТЕБ та НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу уряду.

Комісія за результатами засідання доручила:

  • посилити контроль за дотриманням протиепідемічних норм,
  • збільшити ліжковий фонд,
  • ввести додаткові карантинні обмеження на територіях об’єднаних територіальних громад, в яких фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

У МОЗ також повідомили, що на території Херсонської області мають розгорнути мобільний шпиталь для лікування хворих на коронавірус.

Також МОЗ працює з виробниками кисню, щоб запобігти ситуації нестачі кисню в лікарнях.

Нагадаємо, сьогодні було прийняте рішення, що з 18 жовтня чотири області переходять в "червону" зону адаптивного карантину.

Додамо, що з 15 жовтня Херсонська область першою офіційно увійшла в "червону" зону карантину.

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Херсонская областьКарантинКоронавірус