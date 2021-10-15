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Херсонской области, которая уже в "красной" зоне, поручили усилить карантин

Автор: Илона Свиридова

Луганская и Херсонская области должны усилить карантин из-за вспышки коронавируса. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Комиссия по результатам заседания поручила:

  • усилить контроль за соблюдением противоэпидемических норм,
  • увеличить количество коек,
  • ввести дополнительные карантинные ограничения на территориях объединенных территориальных общин, в которых фиксируются наибольшие вспышки заболеваемости COVID-19.

В Минздраве также сообщили, что на территории Херсонской области должны развернуть мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Также Минздрав работает с производителями кислорода, чтобы предотвратить ситуацию нехватки кислорода в больницах.

Напомним, сегодня было принято решение, что с 18 октября четыре области переходят в "красную" зону адаптивного карантина.

Добавим, что с 15 октября Херсонская область первой официально вошла в "красную" зону карантина.

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Херсонская областьКарантинКоронавирус