Херсонской области, которая уже в "красной" зоне, поручили усилить карантин

Луганская и Херсонская области должны усилить карантин из-за вспышки коронавируса. Такое решение приняли на внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства .

Также Минздрав работает с производителями кислорода, чтобы предотвратить ситуацию нехватки кислорода в больницах.

В Минздраве также сообщили , что на территории Херсонской области должны развернуть мобильный госпиталь для лечения больных коронавирусом.

Напомним, сегодня было принято решение, что с 18 октября четыре области переходят в "красную" зону адаптивного карантина.

Добавим, что с 15 октября Херсонская область первой официально вошла в "красную" зону карантина.