Хмельницька область скасувала електрички. Ще у двох "червоних" регіонах - без змін
Через "червону зону" у Хмельницькій області скасували курсування електричок. Це означає, що вони не будуть брати і висаджувати пасажирів на станціях у цій області.
Про це йдеться в повідомленні на сайті "Укрзалізниці".
Повідомляється, що за рішенням регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 8 квітня тимчасово скасовується курсування приміських поїздів у Херсонській області.
"При цьому рухомий склад скасованих приміських рейсів у Хмельницькій області буде задіяний на інших маршрутах з метою розвантаження напрямів - це дозволить пасажирам подорожувати комфортно і з більш безпечним розсадженням", - йдеться в повідомленні.
При цьому в "червоних зонах" Львівської і Запорізької областей електрички в даний час курсують без змін.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" опрацює формат обмежень у Запорізькій та Хмельницькій областях, що з 9 квітня віднесені в "червону зону". При цьому протягом найближчих семи днів не будуть обмежувати продаж квитків на поїзди далекого прямування.
З завтрашнього дня в Хмельницькій області діятиме жорсткий карантин. Зокрема, буде заборонений прийом відвідувачів у ресторанах, робота ТРЦ, непродовольчих ринків та магазинів і так далі.