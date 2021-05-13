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Індія другий день поспіль фіксує понад 4 тисячі смертей від COVID-19

Автор: Андрій Василюк

Індія 13 травня зафіксувала понад 4 тисячі смертей від COVID-19 другий день поспіль. Згідно з даними міністерства охорони здоров'я, за останні 24 години в країні було зареєстровано 4 120 смертей від коронавірусу та 362 727 нових випадків COVID-19.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що ситуація особливо складна в сільських районах Уттар-Прадеш, найбільш густонаселеному штаті Індії з населенням понад 230 мільйонів.

Нагадаємо, в Індії стався масштабний спалах коронавірусу. Там циркулює небезпечний штам коронавірусу з потрійною мутацією.

На початку травня Україна закрила в'їзду в країну з Індії для запобігання поширенню індійського штаму COVID.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) перекваліфікувала дуже заразний варіант коронавірусу з потрійною мутацією, що поширюється в Індії, на "варіант занепокоєння". Організація наголосила, що цей штам став глобальною загрозою для здоров'я.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов назвав симптоми нового штаму коронавірусу, який зафіксований в Індії. За його словами, він більш агресивний, ніж штами з ПАР і Великобританії.

Як писало РБК-Україна, Україна надасть Індії гуманітарну допомогу для боротьби зі спалахом коронавірусу. Відповідний указ видав президент Володимир Зеленський 7 травня.

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