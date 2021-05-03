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Індійський штам коронавірусу з'явився вже в Польщі

Автор: Наталья Скороход

У Польщі зафіксували перший випадок індійського штаму коронавірусу. Ним захворів дипломат, якого евакуювали з Індії.

Про це повідомляє Польське радіо.

Індійський варіант коронавірусу підтвердився у польського дипломата, евакуйованого з Індії. Він вже тиждень перебуває в одній з інфекційних лікарень Варшави. Цю інформацію підтвердив професор Кшиштоф Пірч, вірусолог з Ягеллонського університету в Кракові.

Відомо, що дипломат, який захворів на небезпечний вид коронавірусу був доставлений до Польщі спеціальним літаком. Його евакуювали з Індії разом з дружиною та чотирма дітьми.

Як відомо, індійський варіант коронавірусу вважають більш заразним і несприйнятливим до вакцин. Вперше його виявили в Індії. Там цей штам коронавірусу поширюється дуже швидкими темпами, що призвело до перевантаження системи охорони здоров'я.

Нагадаємо, у Польщі планували в травні послабити карантин. Там хотіли відновити відродження економіки з 4 травня.

Раніше повідомлялося, що індійський коронавірус розповзається по світу - його виявили в Чехії. Ним захворів чоловік, який приїхав з Індії.

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