В Італії ресторани відновили обслуговування клієнтів всередині

В Італії вперше за декілька місяців бари та ресторани почали приймати відвідувачів у внутрішніх приміщеннях. У країні триває пом'якшення карантинних обмежень.

Про це повідомляє AP.

До 1 червня заклади харчування повинні були або пропонувати місця на відкритому повітрі, або подавати каву у виносних чашках, закликаючи клієнтів відходити від бару перед тим, як споживати напої. Італія почала скасовувати карантинні обмеження в квітні, оскільки кількість нових випадків захворювання демонструвала ознаки постійного зменшення. Наразі майже 35 мільйонів людей у країні з 60 мільйонами жителів отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.