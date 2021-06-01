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В Італії ресторани відновили обслуговування клієнтів всередині

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Італія, Вівторок 01 червня 2021 16:16
В Італії ресторани відновили обслуговування клієнтів всередині Фото: в Італії ресторани відновили обслуговування клієнтів всередині (freepik.com)
Автор: Андрій Василюк

В Італії вперше за декілька місяців бари та ресторани почали приймати відвідувачів у внутрішніх приміщеннях. У країні триває пом'якшення карантинних обмежень.

Про це повідомляє AP.

До 1 червня заклади харчування повинні були або пропонувати місця на відкритому повітрі, або подавати каву у виносних чашках, закликаючи клієнтів відходити від бару перед тим, як споживати напої.

Італія почала скасовувати карантинні обмеження в квітні, оскільки кількість нових випадків захворювання демонструвала ознаки постійного зменшення. Наразі майже 35 мільйонів людей у країні з 60 мільйонами жителів отримали принаймні одну дозу вакцини проти COVID-19.

Нагадаємо, наприкінці травня уряд Італії прийняв рішення перевести три регіони країни в "білу зону" карантину. Йдеться про острів Сардинія і регіонах Молізе і Фріулі-Венеція-Джулія.

У трьох регіонах скасовують дію комендантської години. Також в них дозволена робота ресторанів, барів, критих басейнів, тематичних парків. До того ж, дозволено проводити ярмарки та фестивалі.

Раніше уряд Італії продовжив заборону на в'їзд для людей, які приїжджають з Індії, Бангладешу та Шрі-Ланки.

Крім того, раніше влада Італії затвердила план пом'якшення карантину, який був запроваджений через COVID.

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