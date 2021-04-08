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Івано-Франківська область завтра може перейти в "жовту" зону, - Ляшко

Новость на русском → Івано-Франківська область, Четвер 08 квітня 2021 20:28
Івано-Франківська область завтра може перейти в "жовту" зону, - Ляшко Фото: Віктор Ляшко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Лера Полищук

Івано-Франківська область вже завтра може перейти в "жовту" зону адаптивного карантину. При цьому в найближчі два дні з "червоної" зони може вийти Закарпатська область.

Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко в ефірі "Україна 24".

"Івано-Франківська область, швидше за все, завтра буде виведена з "червоного" рівня. Вони досягли показників, які дозволяють перевести їх в "жовту" зону. Закарпатська область - через день - два також вийде з "червоного" рівня. Тобто ми бачимо стабілізацію процесу на заході країни", - заявив він.

Ляшко підкреслив, що в середньому вихід до показників жовтої зони у регіонів займає 3-4 тижні.

Нагадаємо, у Чернівецькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях спостерігається поліпшення ситуації з коронавірусом. У Міністерстві охорони здоров'я відзначили, що ці регіони можуть скоро вийти з "червоної" зони карантину.

Крім того, Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.

Додамо, що у Кабінеті міністрів поки не бачать необхідності у введенні тотального карантину в Україні.

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