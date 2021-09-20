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Як уникнути обмежень карантину при медвідводі від вакцинації: відповідь Мінцифри

Автор: Владислав Красінський

В Україні з посиленням карантину впроваджуватимуться обмеження для невакцинованих від коронавірусу осіб. Однак вони не стосуватимуться людей, які не можуть бути вакцинованими через медичні протипоказання.

Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.

Так, на питання журналіста РБК-Україна, як уникнути обмежень карантину при медвідводі від вакцинації, у відомстві відповіли, що таким категоріям осіб необхідно сформувати COVID-сертифікат на основі отриманого негативного результату ПЛР-тесту.

Нагадаємо, РБК-Україна також розповіли, що перехворівші на коронавірус зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні.

Крім того, стало відомо хто і за якої умови може отримати COVID-сертифікат вакцинації.

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