Як уникнути обмежень карантину при медвідводі від вакцинації: відповідь Мінцифри

В Україні з посиленням карантину впроваджуватимуться обмеження для невакцинованих від коронавірусу осіб. Однак вони не стосуватимуться людей, які не можуть бути вакцинованими через медичні протипоказання.
Про це РБК-Україна повідомили в Міністерстві цифрової трансформації.
Так, на питання журналіста РБК-Україна, як уникнути обмежень карантину при медвідводі від вакцинації, у відомстві відповіли, що таким категоріям осіб необхідно сформувати COVID-сертифікат на основі отриманого негативного результату ПЛР-тесту.
Нагадаємо, РБК-Україна також розповіли, що перехворівші на коронавірус зможуть отримати COVID-сертифікат орієнтовно в жовтні.
Крім того, стало відомо хто і за якої умови може отримати COVID-сертифікат вакцинації.