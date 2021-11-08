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Ізраїль планує закупити таблетки Pfizer від коронавірусу

Автор: Наталья Скороход

Ізраїль планує закупити нові таблетки Pfizer від коронавірусу. Таку заяву зробив прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Беннетт заявив, що Ізраїль розглядає можливість покупки нових противірусних таблеток Pfizer від COVID-19. Він попросив чиновників охорони здоров'я ретельно вивчити питання про ліки для Ізраїлю.

Чиновники Міністерства охорони здоров'я заявили, що незабаром встановлять контакт з Pfizer, щоб почати переговори про покупку таблеток.

Pfizer заявив, що вже веде активні обговорення про постачання цих ліків із 90 країнами.

Нагадаємо, що Pfizer вже закінчив випробування своїх таблеток від коронавірусу. Попередні дані показують високу ефективність препарату проти летальних випадків і госпіталізацій.

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Коронавірус