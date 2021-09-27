В Ізраїлі дітям, які перехворіли на COVID-19, дозволили не здавати ПЛР-тести перед школою

У заяві уряду говориться, що учні віком до 12 років, що повернулися до школи після канікул та одужали від COVID за останні шість місяців, будуть звільнені від вимоги пред'явити негативний тест на вірус.

або опікунів попросять забрати набір для тестування з сайтів поширення Magen David Adom і підписати заяву про те, що тест виявився негативним.