В Израиле детям, переболевшим COVID-19, разрешили не сдавать ПЦР-тесты перед школой

В заявлении правительства говорится, что ученики в возрасте до 12 лет, вернувшиеся в школу после каникул, которые выздоровели от COVID за последние шесть месяцев, будут освобождены от требования предъявить отрицательный тест на вирус.

одителей или опекунов попросят забрать набор для тестирования с сайтов распространения Magen David Adom и подписать заявление о том, что тест оказался отрицательным.