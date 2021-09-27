В Израиле детям, переболевшим COVID-19, разрешили не сдавать ПЦР-тесты перед школой

В Израиле детям, переболевшим коронавирусом, разрешили не предоставлять отрицательный тест на COVID-19 перед выходом в школу после каникул. Новые требования опубликовало правительство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
В заявлении правительства говорится, что ученики в возрасте до 12 лет, вернувшиеся в школу после каникул, которые выздоровели от COVID за последние шесть месяцев, будут освобождены от требования предъявить отрицательный тест на вирус.
одителей или опекунов попросят забрать набор для тестирования с сайтов распространения Magen David Adom и подписать заявление о том, что тест оказался отрицательным.
Напомним, что в Израиле учителей, которые не прошли вакцинацию от коронавируса, лишат зарплат и не пустят на работу. Кроме того, они не смогут преподавать даже дистанционно.
Ранее сообщалось, что чиновники здравоохранения в Израиле призывают ограничить массовые собрания. Это произошло из-за того, что тяжелобольных в больницах становится больше.