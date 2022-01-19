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В Ізраїлі почнуть роздавати безкоштовно експрес-тести на COVID

Автор: Наталья Скороход

Житель Ізраїль почнуть роздавати безкоштовні експрес-тести на коронавірус з наступного тижня. Про це заявили чиновники охорони здоров'я і прем'єр-міністр країни Нафталі Беннетт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times of Israel.

Згідно з офіційною заявою влади, від 25 до 30 мільйонів наборів для експрес-тестування на коронавірус в домашніх умовах будуть безкоштовно поширені по всьому Ізраїлю. Розповсюдження має розпочатися наступного тижня, при цьому деяка кількість тестів буде призначена для певних верств населення.

Нагадаємо, що в Ізраїлі хочуть вакцинувати від коронавірусу немовлят з 6 місяців. За заявою влади, це може статися вже у квітні.

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Коронавірус