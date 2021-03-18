Карантин у Харкові: чи будуть посилювати обмеження

У Харківській міській раді розповіли, чи будуть в місті посилювати карантин . Поки влада не буде посилювати обмеження.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"На сьогоднішній день таких планів немає", - відповів він на питання, чи будуть у місті посилювати карантин.

Крім того, місцеве видання "Вгороде" писало, що в Харкові з понеділка, 22 березня, школярі підуть на канікули. Так заявив секретар міської ради Ігор Терехов. Він також розповів, чи планують закривати метро в Харкові.

"У великих містах метро закривають в останню чергу, це був хибний крок і більше ми такого не допустимо", - повідомив Терехов.