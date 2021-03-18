ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карантин у Харкові: чи будуть посилювати обмеження

Новость на русском → Харків, Четвер 18 березня 2021 13:49
Карантин у Харкові: чи будуть посилювати обмеження Фото: люди в масках (РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

У Харківській міській раді розповіли, чи будуть в місті посилювати карантин. Поки влада не буде посилювати обмеження.

Про це повідомив в коментарі РБК-Україна директор Департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міської ради Юрій Сидоренко.

"На сьогоднішній день таких планів немає", - відповів він на питання, чи будуть у місті посилювати карантин.

Крім того, місцеве видання "Вгороде" писало, що в Харкові з понеділка, 22 березня, школярі підуть на канікули. Так заявив секретар міської ради Ігор Терехов. Він також розповів, чи планують закривати метро в Харкові.

"У великих містах метро закривають в останню чергу, це був хибний крок і більше ми такого не допустимо", - повідомив Терехов.

Зазначимо, через важку ситуацію з коронавірусом вирішили посилити карантин в Харківській області. Нові обмеження діють з 18 березня.

Нагадаємо, карантинні обмеження у Полтаві підсилюють. Зокрема, скасовують всі концерти.

Крім того, з 20 березня Київ посилює обмеження.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19