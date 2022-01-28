Ляшко назвав причину розширення "червоної" зони і назвав області-кандидати
Голова Міністерства охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів, що невипадково спалах коронавірусу розпочинається саме із заходу, бо там низький рівень вакцинації від COVID. Івано-Франківська та Рівненська області мають один із найнижчих рівнів охоплення повним курсом вакцинації - 36% та 42% дорослого населення відповідно.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на його виступ в Раді.
За його словами, найближчі тижні Україна вийде на пікові значення захворюваності на COVID-19. Кількість випадків інфікування очікується на рівні 40-60 тисяч осіб на добу. Він зазначив, що Івано-Франківська та Рівненська області перебувають в "червоній" зоні. Там низький рівень вакцинації.
"При тому, що регіони-лідери - місто Київ, Київська та Полтавська області - демонструють рівень у 53-75% вакцинованого дорослого населення повним курсом щеплень", - повідомив Ляшко.
Голова МОЗ зазначив, що регіони-лідери з вакцинації перебувають у "жовтому" рівні епіднебезпеки та мають одні з найнижчих рівнів госпіталізацій та зайнятості "ковідних" ліжок з киснем.
"При цьому регіони-аутсайдери з вакцинації активно рухаються у бік "червоного" рівня епіднебезпеки. Найвищий ризик швидкого переходу до червоного рівня епіднебезпеки наразі мають Закарпатська, Волинська, Чернівецька, Львівська, Вінницька та Сумська області", - повідомив він.