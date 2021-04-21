ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль

Новость на русском → Київ, Середа 21 квітня 2021 13:10
Карантин в Україні продовжують до 30 червня, - Шмигаль Фото: прем'єр-міністр Денис Шмигаль (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Уряд України продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії.

Про це заявив на брифінгу голова уряду Денис Шмигаль.

За його словами, українці повинні залишатися обачними та обережними.

"Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації, продовжує карантин", - заявив Шмигаль.

Зазначимо, в Україні виявили ріст нових випадків коронавірусу - 12 162 нових зараження за добу. Набільше нових випадків в Києві, Харківській та Київській областях.

Раніше РБК-Україна писало, що найближчим часом "червону" зону карантину можуть скоротити. З цієї зони може вийти Житомирська область.

У той же час у Міністерстві охорони здоров'я очікують новий спалах захворюваності COVID-19 після Великодня. Це має відбутися за 3-4 тижні після свята.

При цьому прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що Україна готується до святкування Великодня в умовах пандемії.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Коронавірус Денис Шмигаль Карантин
Локдаун в Україні
Локдаун в Україні
Статистика по Україні
Статистика по Україні
Вакцина від COVID-19
Вакцина від COVID-19
Головне про коронавірус
Головне про коронавірус
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19
Симптоми і алгоритм дій при COVID-19