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Карантинні зони в Україні: "червоних" все ще найбільше, ситуація в областях

Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідеміологічної ситуації в Україні. У "червоній" зоні залишається найбільша кількість регіонів - 19.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

"Червона" зона

У цій зоні перебуває Київ та 18 таких областей:

  • Херсонська,
  • Одеська,
  • Запорізька,
  • Донецька,
  • Дніпропетровська,
  • Сумська,
  • Миколаївська,
  • Рівненська,
  • Житомирська,
  • Івано-Франківська,
  • Київська,
  • Луганська,
  • Хмельницька,
  • Чернігівська,
  • Львівська.,
  • Волинська
  • Черкаська,
  • Вінницька.

Зазначимо, що обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи: ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів "зелених" COVID-сертифікатів.

Обмеження "червоного" рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів "зеленого" COVID-сертифіката.

"Помаранчева" зона

Ця зона охоплює три області країни, а саме:

  • Закарпатська,
  • Полтавська,
  • Харківська.

"Жовта" зона

Наразі у цій зоні перебувають такі області як:

  • Кіровоградська,
  • Тернопільська,
  • Чернівецька.

Зазначимо, що останньою в "червоний" список карантину потрапила Вінницька область.

Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я назвали область, що першою може вийти із "червоної" зони карантину.

Також РБК-Україна писало, що в Україні третій день поспіль реєструють більше видужалих, ніж хворих на коронавірус.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКарантинЧервона зона карантину