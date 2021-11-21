Карантинні зони в Україні: "червоних" все ще найбільше, ситуація в областях

Міністерство охорони здоров'я оновило дані щодо епідеміологічної ситуації в Україні. У "червоній" зоні залишається найбільша кількість регіонів - 19.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
У цій зоні перебуває Київ та 18 таких областей:
Зазначимо, що обмеження "червоної" зони передбачають заборону роботи: ресторанів, ТРЦ, ринків, масових заходів. Робота навчальних закладів дозволяється за наявності у 100% педагогів "зелених" COVID-сертифікатів.
Обмеження "червоного" рівня не застосовуються при наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів "зеленого" COVID-сертифіката.
Ця зона охоплює три області країни, а саме:
Наразі у цій зоні перебувають такі області як:
Зазначимо, що останньою в "червоний" список карантину потрапила Вінницька область.
Нагадаємо, нещодавно в Міністерстві охорони здоров'я назвали область, що першою може вийти із "червоної" зони карантину.
Також РБК-Україна писало, що в Україні третій день поспіль реєструють більше видужалих, ніж хворих на коронавірус.