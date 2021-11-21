Карантинные зоны в Украине: "красных" все еще больше всего, ситуация в областях

Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемиологической ситуации в Украине. В "красной" зоне остается наибольшее количество регионов - 19.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.
В этой зоне находится Киев и 18 таких областей:
Отметим, что ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы: ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии у 100% педагогов "зеленых" COVID-сертификатов.
Ограничения "красного" уровня не применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий "зеленого" COVID-сертификата.
Эта зона охватывает три области страны, а именно:
Сейчас в этой зоне находятся такие области как:
Отметим, что последней в" красный" список карантина попала Винницкая область.
Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения назвали область первой может выйти из "красной" зоны карантина.
Также РБК-Украина писало, что в Украине третий день подряд регистрируют больше выздоровевших, чем больных коронавирусом.