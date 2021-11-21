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Карантинные зоны в Украине: "красных" все еще больше всего, ситуация в областях

Автор: Мария Кучерявец

Министерство здравоохранения обновило данные по эпидемиологической ситуации в Украине. В "красной" зоне остается наибольшее количество регионов - 19.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минздрава.

"Красная" зона

В этой зоне находится Киев и 18 таких областей:

  • Херсонская,
  • Одесская,
  • Запорожская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская,
  • Сумская,
  • Николаевская,
  • Ровенская,
  • Житомирская,
  • Ивано-Франковская,
  • Киевская,
  • Луганская,
  • Хмельницкая,
  • Черниговская,
  • Львовская.,
  • Волынская
  • Черкасская,
  • Винницкая.

Отметим, что ограничения "красной" зоны предусматривают запрет работы: ресторанов, ТРЦ, рынков, массовых мероприятий. Работа учебных заведений разрешается при наличии у 100% педагогов "зеленых" COVID-сертификатов.

Ограничения "красного" уровня не применяются при наличии у всех участников (посетителей), работников и организаторов массовых мероприятий "зеленого" COVID-сертификата.

"Оранжевая" зона

Эта зона охватывает три области страны, а именно:

  • Закарпатская,
  • Полтавская,
  • Харьковская.

"Желтая" зона

Сейчас в этой зоне находятся такие области как:

  • Кировоградская,
  • Тернопольская,
  • Черновицкая.

Отметим, что последней в" красный" список карантина попала Винницкая область.

Напомним, недавно в Министерстве здравоохранения назвали область первой может выйти из "красной" зоны карантина.

Также РБК-Украина писало, что в Украине третий день подряд регистрируют больше выздоровевших, чем больных коронавирусом.

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Министерство здравоохранения УкраиныКарантинКрасная зона карантина