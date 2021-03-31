У КМДА розповіли, хто може отримати спецперепустки на транспорт

"Ми вирішили, що громадський транспорт - це важливий елемент роботи в цілому, тому не стали повністю зупиняти його роботу, в тому числі і метро, як це було минулої весни. Весь транспорт з 5 квітня у нас буде працювати в режимі спеціальних перевезень з наявністю спецперепустки", - заявив він.

За словами Поворозника, спецперепустки отримають працівники критичної інфраструктури Києва.

"Ці спецперепустки можуть отримати працівники критичної інфраструктури міста. Мова йде про держструктури, сферу медицини, соціального забезпечення, житлово-комунальної інфраструктури, приватні підприємства, які зараз працюють і забезпечують життєдіяльність міста, наприклад, продовольчі магазини", - повідомив він.

Перший заступник голови КМДА заявив, що завтра буде оприлюднено порядок отримання спецперепусток для транспорту.

"Завтра ми оприлюднимо порядок отримання цих пропусків. Минулого року у нас це було організовано: подавали заявки і отримували від КМДА спецперепустки", - додав він.