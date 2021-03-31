В КГГА рассказали, кто может получить спецпропуска на транспорт

"Мы решили, что общественный транспорт - это важный элемент работы в целом, поэтому не стали полностью останавливать его работу, в том числе и метро, как это было прошлой весной. Весь транспорт с 5 апреля у нас будет работать в режиме специальных перевозок с наличием спецпропуска", - заявил он.

По словам Поворозника, спецпропуска получат работники критической инфраструктуры Киева.

"Эти спецпропуска могут получить работники критической инфраструктуры города. Речь идет о госструктурах, сфере медицины, социального обеспечения, жилищно-коммунальной инфраструктуры, частных предприятиях, которые сейчас работают и обеспечивают жизнедеятельность города, например, продовольственные магазины", - сообщил он.

Первый замглавы КГГА заявил, что завтра будет обнародован порядок получения спецпропусков для транспорта.

"Завтра мы обнародуем порядок получения этих пропусков. В прошлом году у нас это было организовано: подавали заявки и получали от КГГА спецпропуска", - добавил он.