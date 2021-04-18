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Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину

Новость на русском → Україна, Неділя 18 квітня 2021 11:14
Київ та 12 областей все ще відповідають "червоній" зоні карантину Фото: 13 регіонів все ще перебувають в "червоній" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Станом на 18 квітня 2021 року "червоній" зоні карантину відповідають Київ та 12 областей України. У цій зоні діють найбільш жорсткі карантинні обмеження.

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я України.

За даними міністерства, крім столиці, червоному рівню епідемічної небезпеки відповідають Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернівецька та Чернігівська області.

У "червоній" зоні карантину заборонена робота ТРЦ, театрів та розважальних закладів, а кафе і ресторани працюють на винос. Також можуть запроваджуватися обмеження на роботу громадського транспорту, але за рішенням місцевої влади.

Ще 9 регіонів перебувають у "помаранчевій" зоні карантину: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

Херсонська, Закарпатська та Івано-Франківська області - у "жовтій" зоні карантину.

Київ та 12 областей все ще відповідають &quot;червоній&quot; зоні карантину

Нагадаємо, за минулу добу в Україні підтвердили понад 10 тисяч нових випадків коронавірусу.

Додамо, Херсонська область, яка перебуває у "жовтій" зоні, вирішила послабити карантин.

Крім того, продовжити карантин вирішили у Львові, але послабили деякі обмеження.

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