Київ готується до гіршого сценарію через COVID. Рубан розповів, як можна уникнути "червоної зони"

Влада Києва готується до найгіршого сценарію щодо коронавірусу. Зокрема, через те, що восени очікується збільшення захворюваності в столиці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі "Україна 24".
"Питання COVID дійсно є номером один в будь-якому штабі надзвичайна ситуація при Київській міській адміністрації тому, що дійсно очікується збільшення захворюваності в організованих колективах, школах, вишах. Зараз ставимо акцент на щеплення педагогічного складу в Києві", - заявив він.
За словами глави Держспоживслужби, в Києві вже три тижні ведеться підготовка до суворого режиму карантину, який можуть ввести при гіршому сценарії карантину.
"Але нас ще є можливість зробити щеплення і сформувати колективний імунітет на рівні 80-90%, який дозволить подолати "червону зону", щоб бізнес міг працювати в повному обсязі, але з певними обмеженнями. Тому місто Київ сьогодні готується до третьої хвилі і всі заходи проводяться у всіх сферах життя важливих інфраструктур", - заявив Рубан.
Нагадаємо, раніше головний санлікар Ігор Кузін заявив, що Міністерство охорони здоров'я України розглядає можливість введення привілеїв для людей, які вакцинувалися від COVID.
Крім того, голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан розповів, як уникнути нового локдауну в Києві.