Київ готується до гіршого сценарію через COVID. Рубан розповів, як можна уникнути "червоної зони"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Держспоживслужби Києва Олега Рубана в ефірі "Україна 24" .

"Питання COVID дійсно є номером один в будь-якому штабі надзвичайна ситуація при Київській міській адміністрації тому, що дійсно очікується збільшення захворюваності в організованих колективах, школах, вишах. Зараз ставимо акцент на щеплення педагогічного складу в Києві", - заявив він.

За словами глави Держспоживслужби, в Києві вже три тижні ведеться підготовка до суворого режиму карантину, який можуть ввести при гіршому сценарії карантину.

"Але нас ще є можливість зробити щеплення і сформувати колективний імунітет на рівні 80-90%, який дозволить подолати "червону зону", щоб бізнес міг працювати в повному обсязі, але з певними обмеженнями. Тому місто Київ сьогодні готується до третьої хвилі і всі заходи проводяться у всіх сферах життя важливих інфраструктур", - заявив Рубан.