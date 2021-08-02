Киев готовится к худшему сценарию из-за COVID. Рубан рассказал, как можно избежать "красной зоны"

Власти Киева готовятся к наихудшему сценарию по коронавирусу. В частности, из-за того, что осенью ожидается увеличение заболеваемости COVID в столице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Госпотребслужбы Киева Олега Рубана в эфире "Украина 24" .

"Вопрос COVID действительно является номером один в любом штабе чрезвычайное ситуация при Киевской городской администрации потому, что действительно ожидается увеличение заболеваемости в организованных коллективах, школах, вузах. Сейчас ставим акцент на прививки педагогического состава в Киеве", - заявил он.

По словам главы Госпотребслужбы, в Киеве уже три недели ведется подготовка к строгому режиму карантина, который могут ввести при худшем сценарии карантина.

"Но нас еще есть возможность сделать прививки и сформировать коллективный иммунитет на уровне 80-90%, который позволит преодолеть "красную зону", чтобы бизнес мог работать в полном объеме, но с определенными ограничениями. Поэтому город Киев сегодня готовится к третьей волне и все мероприятия проводятся во всех сферах жизни важных инфраструктур", - заявил Рубан.