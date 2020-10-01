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Київ залишається ще на два тижні у "жовтій зоні"

Автор: РБК-Україна

В Україні оновили карантинне зонування щодо епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще два тижні буде перебувати в "жовтій зоні".

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Telegram.

Нове зонування почне діяти з півночі понеділка, 5 жовтня.

Відзначимо, що в "жовтій зоні" заборонено відвідування соціальних закладів.

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Крім того, у Києві діятимуть обмеження "зеленої зони" - маски в приміщеннях, заповнюваність в кінотеатрах не більше 50% місць, перевезення пасажирів в громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

Нагадаємо, 1 жовтня в Україні оновили зони адаптивного карантину. В "червоній зоні" виявилися Тернопіль та Канів.

Крім того, в Україні зафіксували новий антирекорд з коронавірусу. Вже другий день поспіль підтверджується більше ніж 4 тисяч заражень.

У Всесвітній організації охорони здоров'я прогнозують, що в Україні буде до 9 тисяч випадків коронавіруса щодня.

Додамо, що в Держспоживслужбі оцінили можливість введення локдауну в Києві.

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