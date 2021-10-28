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Київ переводить всі школи на дистанційку. І початкові класи теж

Автор: Юлія Бойко

Через важку ситуацію з коронавірусом у Києві з 1 листопада всі школи будуть переведені на дистанційне навчання. З молодшими класами включно.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг мера Києва Віталія Кличка.

"Столичні школярі з понеділка за парти не повертаються. Після канікул з 1 листопада навчальний процес відновиться тільки в дистанційному режимі. Це стосується всіх учнів з 1 по 11 класи. У такому режимі школи працюватимуть до поліпшення епідемічної ситуації в місті", - заявив Кличко.

Зазначимо, урядова постанова про карантинні обмеження передбачає, що 1-4 класи можуть навчатися в очному форматі, незалежно від того, в якій зоні знаходиться той чи інший регіон. Крім того, всі інші класи можуть працювати при 100% вакцинації персоналу. Але місцева влада на свій розсуд може вживати більш жорстких заходів.

Нагадаємо, карантин у Києві посилюють з 1 листопада, зокрема, в торгові центри та громадський транспорт не пускатимуть без COVID-сертифікатів.

Також повідомлялося, що Київ попросив Державну комісію з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій перевести столицю до "червоної" зони карантину.

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КиївКарантинКоронавірус