Киев переводит все школы на дистанционку. И начальные классы тоже

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве с 1 ноября все школы будут переведены на дистанционное обучение. С младшими классами включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

"Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в городе", - заявил Кличко.

Напомним, карантин в Киеве ужесточают с 1 ноября, в частности, в торговые центры и общественный транспорт не будут пускать без COVID-сертификатов.

Также сообщалось, что Киев попросил Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям перевести столицу в "красную" зону карантина.