UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев переводит все школы на дистанционку. И начальные классы тоже

Автор: Юлия Бойко

Из-за тяжелой ситуации с коронавирусом в Киеве с 1 ноября все школы будут переведены на дистанционное обучение. С младшими классами включительно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг мэра Киева Виталия Кличко.

"Столичные школьники с понедельника за парты не возвращаются. После каникул с 1 ноября учебный процесс возобновится только в дистанционном режиме. Это касается всех учеников с 1 по 11 класс. В таком режиме школы будут работать до улучшения эпидемической ситуации в городе", - заявил Кличко.

Напомним, карантин в Киеве ужесточают с 1 ноября, в частности, в торговые центры и общественный транспорт не будут пускать без COVID-сертификатов.

Также сообщалось, что Киев попросил Государственную комиссию по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям перевести столицу в "красную" зону карантина.

Читайте РБК-Украина в Google News
КиевКарантинКоронавирус