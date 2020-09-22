Київ став першим регіоном України, де виявили понад 20 тисяч випадків COVID-19

Київ став першим регіоном в Україні, де з початку пандемії зафіксували понад 20 тисяч випадків коронавірусу. За добу в столиці підтвердили 270 нових випадків.

Про це свідчать дані Ради національної безпеки і оборони України.

Всього в столиці коронавірус підтвердили у 20 028 осіб. При цьому 5929 (+61 за добу) осіб вже одужали від COVID-19. Померли в Києві від коронавірусу 325 пацієнтів (+7). Активними хворими залишаються 13 774 людини.

Далі за кількістю випадків коронавірусу йдуть Львівська (18 793) і Харківська (15 505) області.

Нагадаємо, всього в Україні з початку пандемії захворіли коронавірусом вже понад 180 тисяч осіб. За минулу добу в країні захворіли 2884 чоловік.

Також РБК-Україна писало, що за добу від коронавірусу вилікувались рекордна кількість осіб - 1 717. Всього в Україні одужали вже майже 80 тисяч пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що у Києві через коронавірус закрили п'ять шкіл. Всього на карантині знаходяться 328 класів у 122 столичних школах.

Зазначимо, Київ в оновленому списку карантинних зон залишився в "помаранчевій" зоні.