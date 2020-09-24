В Україні оновили карантинні зони щодо епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ повернувся в "жовту зону".
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Telegram.
Так, у Києві заборонено відвідування соціальних закладів.
Також у столиці будуть діяти обмеження "зеленої зони" - маски в приміщеннях, заповнюваність в кінотеатрах не більше 50% місць, перевезення пасажирів в громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.
Нове зонування набуде чинності опівночі 28 вересня.
Нагадаємо, 24 вересня в Україні оновили зони адаптивного карантину. В "червону зону" знову повернувся Тернопіль.
Раніше повідомлялося, що в Україні змінили поріг захворюваності для "жовтої" і "помаранчевої" зон карантину.
Крім того, за оптимістичними прогнозами, Київ може залишитися в "помаранчевій" зоні карантину до березня.
Додамо, що за минулу добу в Україні підтвердили 3 372 нових випадки зараження коронавірусом. За добу в Києві виявили 330 нових інфікованих.