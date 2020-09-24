В Україні оновили карантинні зони щодо епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ повернувся в "жовту зону".

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов в Telegram.

Так, у Києві заборонено відвідування соціальних закладів.

Також у столиці будуть діяти обмеження "зеленої зони" - маски в приміщеннях, заповнюваність в кінотеатрах не більше 50% місць, перевезення пасажирів в громадському транспорті дозволяється тільки в масках і на пасажирських сидіннях.

Нове зонування набуде чинності опівночі 28 вересня.

Нагадаємо, 24 вересня в Україні оновили зони адаптивного карантину. В "червону зону" знову повернувся Тернопіль.

Раніше повідомлялося, що в Україні змінили поріг захворюваності для "жовтої" і "помаранчевої" зон карантину.

Крім того, за оптимістичними прогнозами, Київ може залишитися в "помаранчевій" зоні карантину до березня.

Додамо, що за минулу добу в Україні підтвердили 3 372 нових випадки зараження коронавірусом. За добу в Києві виявили 330 нових інфікованих.