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Київ вийшов з локдауну: що і як працює (список)

Новость на русском → Київ, Субота 01 травня 2021 07:30
Київ вийшов з локдауну: що і як працює (список) Фото: Київ послабив карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні Київ послабив жорсткі карантинні обмеження. У місті дозволили роботу громадського транспорту без спецперепусток.

Які обмеження зняли, в матеріалі РБК-Україна.

З 1 травня в Києві дозволили роботу:

  • закладів торгівлі,
  • торгово-розважальних центрів,
  • ринків,
  • ярмарків,
  • кафе та ресторанів,
  • спортивних залів та фітнес-центрів,
  • роботу кінотеатрів, інших закладів культури;
  • проведення масових заходів,
  • Центрів надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіс).

Крім того, у місті скасовують спецперепустки для громадського транспорту. А школи та дитсадки відкриють з 5 травня.

Київ вийшов з локдауну: що і як працює (список)

З 5 травня відновлюється:

  • освітній процес у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;
  • прийом документів для зарахування дітей до перших класів;
  • проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;
  • проведення атестації здобувачів вищої освіти;
  • отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;
  • участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;
  • надання соціальних послуг;
  • робота з обслуговування громадян у ЦНАПах, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.

Нагадаємо, Одеська область перейшла з "червоної" зони карантину в "жовту".

Крім того, Львівська область вийшла з "червоної" зони карантину.

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