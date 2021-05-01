Київ вийшов з локдауну: що і як працює (список)
Фото: Київ послабив карантин (Віталій Носач, РБК-Україна)
Сьогодні Київ послабив жорсткі карантинні обмеження. У місті дозволили роботу громадського транспорту без спецперепусток.
Які обмеження зняли, в матеріалі РБК-Україна.
З 1 травня в Києві дозволили роботу:
- закладів торгівлі,
- торгово-розважальних центрів,
- ринків,
- ярмарків,
- кафе та ресторанів,
- спортивних залів та фітнес-центрів,
- роботу кінотеатрів, інших закладів культури;
- проведення масових заходів,
- Центрів надання адміністративних послуг (за попереднім записом через електронні сервіс).
Крім того, у місті скасовують спецперепустки для громадського транспорту. А школи та дитсадки відкриють з 5 травня.
З 5 травня відновлюється:
- освітній процес у приміщеннях закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), передвищої, вищої освіти;
- прийом документів для зарахування дітей до перших класів;
- проведення професійно-практичної підготовки та державної кваліфікаційної атестації у закладах професійної (професійно-технічної) освіти, підготовчих заходів до практичної підготовки на виробництві;
- проведення атестації здобувачів вищої освіти;
- отримання документів про професійну (професійно-технічну), вищу освіту;
- участь у публічному захисті наукових досягнень у формі дисертацій та відповідних підготовчих заходах;
- надання соціальних послуг;
- робота з обслуговування громадян у ЦНАПах, ЦКС, відділах державної реєстрації актів цивільного стану міста Києва.