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Київ завтра запустить великий центр вакцинації на базі МВЦ

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Києва, П'ятниця 28 травня 2021 12:15
Київ завтра запустить великий центр вакцинації на базі МВЦ Фото: мер Києва Віталій Кличко (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Завтра, 29 травня, в Києві запустять великий центр вакцинації від COVID на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Він знаходиться в районі станції метро "Лівобережна".

Про це на брифінгу заявив мер Києва Віталій Кличко.

"Завтра, 29 мая, на базе Международного выставочного центра будет работать большой центр вакцинации от COVID-19. Это пример взаимодействия социально ответственного бизнеса с городом", - отметил Кличко.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра у Львові розпочнеться вакцинація від коронавірусу на стадіоні "Арена Львів". Щеплення отримають ті люди, які зареєструвалися в листі очікування через додаток "Дія". В першу чергу вакцину отримають люди старше 60 років.

Протягом вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві - після обіду (15:00-19:00).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що з листа очікування в додатку "Дія" людей, які не є в пріоритетних групах, при наявності вакцини будуть запрошувати і прищеплювати на вихідних. Запрошувати будуть в тій черзі, в якій вони записувалися.

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