Київ завтра запустить великий центр вакцинації на базі МВЦ

Завтра, 29 травня, в Києві запустять великий центр вакцинації від COVID на базі Міжнародного виставкового центру (МВЦ). Він знаходиться в районі станції метро "Лівобережна".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що завтра у Львові розпочнеться вакцинація від коронавірусу на стадіоні "Арена Львів". Щеплення отримають ті люди, які зареєструвалися в листі очікування через додаток "Дія". В першу чергу вакцину отримають люди старше 60 років.

Протягом вихідних дві бригади працюватимуть до обіду (10:00-15:00), інші дві - після обіду (15:00-19:00).

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко говорив, що з листа очікування в додатку "Дія" людей, які не є в пріоритетних групах, при наявності вакцини будуть запрошувати і прищеплювати на вихідних. Запрошувати будуть в тій черзі, в якій вони записувалися.