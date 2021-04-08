У Києві будуть приймати COVID-хворих у пологових будинках та дитячих лікарнях
Ситуація з коронавірусом в Києві погіршилась. Хворих готуються приймати у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.
Про це повідомляє прес-служба МОЗ.
"Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії", - повідомили в МОЗ.
Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди, зазначили у прес-службі. Через це заражених коронавірусом будуть розміщувати в пологових будинках та дитячих лікарнях.
Нагадаємо, в Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях. Зокрема, у Києві більше 1800 нових випадків.
Зазначимо, Міністерство охорони здоров'я оновило показники регіонів по коронавірусу. Лише в чотирьох областях не перевищена норма завантаженості лікарняних ліжок для пацієнтів з COVID-19.
РБК-Україна писало, що Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.