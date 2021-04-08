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Різке збільшення: в Україні 19 419 нових COVID-випадків

Новость на русском → Київ, Четвер 08 квітня 2021 08:05
Різке збільшення: в Україні 19 419 нових COVID-випадків Фото: в Україні ріст COVID-випадків (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

В Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.

Про це свідчать дані карти РНБО.

Зазначимо, значний добовий приріст випадків у Києві - 1886. Більше тисячі нових заражень у Львівській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях.

За минулу добу померли від вірусу 464 людей, а одужали 10 032 людини. Відповідну інформацію підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

На своїй сторінці у Facebook він написав додаткову інформацію. За вчора госпіталізували більше 5 тисяч людей.

За добу зробили 128 440 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 57 996, методом ІФА - 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 46 797).

За весь час пандемії в Україні:

  • захворіли 1 803 998 осіб;
  • одужали 1 383 883 особи;
  • померли 35 962 пацієнти;
  • проведено 8 514 631 ПЛР-тестування.

Нагадаємо, Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.

Зазначимо, у Кабінеті міністрів поки не бачать необхідності у введенні тотального карантину в Україні.

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