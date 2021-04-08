Різке збільшення: в Україні 19 419 нових COVID-випадків
В Україні за минулу добу виявили 19 419 нових випадків коронавірусу. Найбільше нових заражень у Києві, Харківській та Львівській областях.
Про це свідчать дані карти РНБО.
Зазначимо, значний добовий приріст випадків у Києві - 1886. Більше тисячі нових заражень у Львівській, Харківській, Одеській, Дніпропетровській, Донецькій областях.
За минулу добу померли від вірусу 464 людей, а одужали 10 032 людини. Відповідну інформацію підтвердив і міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
На своїй сторінці у Facebook він написав додаткову інформацію. За вчора госпіталізували більше 5 тисяч людей.
За добу зробили 128 440 тестів на коронавірус (зокрема методом ПЛР - 57 996, методом ІФА - 23 647, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 - 46 797).
За весь час пандемії в Україні:
- захворіли 1 803 998 осіб;
- одужали 1 383 883 особи;
- померли 35 962 пацієнти;
- проведено 8 514 631 ПЛР-тестування.
Нагадаємо, Запорізька та Хмельницька області перейдуть в "червону" зону з 9 квітня.
Зазначимо, у Кабінеті міністрів поки не бачать необхідності у введенні тотального карантину в Україні.