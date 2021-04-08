У Києві будуть приймати COVID-хворих у пологових будинках та дитячих лікарнях

Ситуація з коронавірусом в Києві погіршилась. Хворих готуються приймати у пологових будинках, дитячих лікарнях та протитуберкульозному диспансері.

"Напевно, це найгірший спалах, який можемо спостерігати у більшості регіонів від початку пандемії", - повідомили в МОЗ.

Лікарні переповнені, лікарі та медсестри занадто виснажені, кількість нових інфікувань та смертей б'є рекорди, зазначили у прес-службі. Через це заражених коронавірусом будуть розміщувати в пологових будинках та дитячих лікарнях.