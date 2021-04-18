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У Києві за добу за порушення карантину оштрафували 50 закладів

Автор: Дмитро Левицький

У Києві вчора правоохоронці провели карантинні рейди понад 500 закладами. В ході перевірки виявили 50 закладів, які порушували карантинні обмеження, та виписали штрафи.

Про це повідомила поліція Києва.

Серед порушників карантину, за даними поліції, розважальні заклади "Hype", "50", "Ішак", "Спаркс", "Shef" а також ресторан готелю "Favor Park". Вони працювали, попри заборону, а всередині перебували відвідувачі.

"За не виконання вимог статті 44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення, на посадових осіб поліцейські склали 50 протоколів", - розповіли в поліції.

Санкція цієї статті передбачає покаранні у вигляді штрафу від 34 до 170 тисяч гривень. Крім того, правоохоронці склали 250 адміністративних постанов на відвідувачів.

У закладах-порушниках працівники Держспоживслужби провели негайну обробку приміщень.

Фото: (facebook.com/UA.KyivPolice)

Нагадаємо, Київ та 12 областей України перебувають у "червоній" зоні карантину. Там заборонена робота ТРЦ, театрів та розважальних закладів, а кафе і ресторани працюють на винос.

Крім того, у Києві готують додаткові карантинні обмеження на Великдень, щоб запобігти новій хвилі коронавірусу.

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