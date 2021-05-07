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У Києві посилюють контроль за використанням вакцини від COVID-19 виключно для цільових груп

Автор: РБК-Україна

У столиці посилили контроль за використанням вакцини від COVID-19. Її мають надавати виключно для цільових груп, визначених дорожньою картою МОЗ України.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської держадміністрації.

Департамент охорони здоров’я КМДА направив головам райдержадміністрацій лист із нагадуванням про те, що на сьогодні проводиться вакцинація осіб вікової групи 65 років і старше, та громадян із цільових груп попередніх етапів вакцинації.

Водночас, зустрічаються (зокрема, за повідомленнями громадян в соціальних мережах) випадки вакцинації осіб, які не входять до пріоритетних груп, визначених дорожньою картою.

За даними звітних форм Міністерства охорони здоров’я України в Києві серед осіб, які не увійшли до пріоритетних груп, вакцинована 91 людина.

РДА повинні зі свого боку донести директорам медзакладів про необхідність дотримання вимог щодо етапності вакцинації цільових груп.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Лішко розповів, коли в Україні почнеться щеплення другою дозою вакцини від коронавіруса. Він назвав терміни по кожній із вакцин.

РБК-Україна писало, що у Міністерстві охорони здоров'я наголошують на необхідності вакцинації від коронавіруса людей з хронічними хворобами.

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