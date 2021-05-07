В Киеве усиливают контроль за использованием вакцины от COVID-19 исключительно для целевых групп

Департамент здравоохранения КГГА направил председателям райгосадминистраций письмо с напоминанием о том, что на сегодня проводится вакцинация лиц возрастной группы 65 лет и старше, и граждан из целевых групп предыдущих этапов вакцинации.

В то же время, встречаются (в частности, по сообщениям граждан в социальных сетях) случаи вакцинации лиц, которые не входят в приоритетные группы, определенные дорожной картой.

По данным отчетных форм Министерства здравоохранения Украины в Киеве среди лиц, которые не вошли в приоритетные группы, вакцинирован 91 человек.

РГА должны со своей стороны донести директорам медучреждений о необходимости соблюдения требований по этапности вакцинации целевых групп.