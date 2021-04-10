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У Києві зафіксували найбільшу кількість смертей від коронавіруса за добу

Автор: Инна Собора

За минулу добу, 9 квітня, у Києві від коронавіруса померла 51 людина. Це найбільша кількість за добу з початку пандемії.

Про це повідомив міський голова столиці Віталій Кличко в своєму Telegram.

Загалом, від коронавіруса в Києві з початку пандемії померли вже 3848 людей.

Крім того, повідомляється, що за минулу добу підтвердили 1605 нових випадків захворювання, серед них 922 жінки, 607 чоловіків та 76 дітей.

Найбільше випадків захворювання виявили в районах: Дарницькому (304), Деснянському (250) та Дніпровському (233).

Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні підтвердили 17 463 нових випадки коронавірусної хвороби. Зокрема, захворіли 684 дитини та 394 медпрацівники.

Раніше лікар-епідеміолог Людмила Мухарська заявила, що для стабілізації ситуації з захворюваністю на COVID в Києві необхідно до чотирьох тижнів.

РБК-Україна писало, що у Київській області продовжили дію протиепідемічних заходів через коронавірус. Посилені обмеження діятимуть щонайменше до 23 квітня.

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