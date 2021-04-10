В Киеве зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 9 апреля, в Киеве от коронавируса умер 51 человек. Это найбольшее число за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram .

В общем, от коронавируса в Киеве с начала пандемии умерли уже 3848 человек.

Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки подтвердили 1605 новых случаев заболевания, среди них женщины 922, 607 мужчин и 76 детей.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).