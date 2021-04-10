В Киеве зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса за сутки

За минувшие сутки, 9 апреля, в Киеве от коронавируса умер 51 человек. Это найбольшее число за сутки с начала пандемии.
В общем, от коронавируса в Киеве с начала пандемии умерли уже 3848 человек.
Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки подтвердили 1605 новых случаев заболевания, среди них женщины 922, 607 мужчин и 76 детей.
Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).
Напомним, за минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники.
Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID в Киеве необходимо до четырех недель.
РБК-Украина писало, что в Киевской области продлили действие противоэпидемических мероприятий из-за коронавируса. Усиленные ограничения будут действовать минимум до 23 апреля.