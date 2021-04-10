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В Киеве зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса за сутки

Автор: Инна Собора

За минувшие сутки, 9 апреля, в Киеве от коронавируса умер 51 человек. Это найбольшее число за сутки с начала пандемии.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в своем Telegram.

В общем, от коронавируса в Киеве с начала пандемии умерли уже 3848 человек.

Кроме того, сообщается, что за минувшие сутки подтвердили 1605 новых случаев заболевания, среди них женщины 922, 607 мужчин и 76 детей.

Больше всего случаев заболевания выявили в районах Дарницком (304), Деснянском (250) и Днепровском (233).

Напомним, за минувшие сутки, 9 апреля, в Украине подтвердили 17 463 новых случая коронавирусной болезни. В частности, заболели 684 ребенка и 394 медработники.

Ранее врач-эпидемиолог Людмила Мухарская заявила, что для стабилизации ситуации с заболеваемостью COVID в Киеве необходимо до четырех недель.

РБК-Украина писало, что в Киевской области продлили действие противоэпидемических мероприятий из-за коронавируса. Усиленные ограничения будут действовать минимум до 23 апреля.

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