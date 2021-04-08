Кличко назвав число вакцинованих від COVID-19 жителів Києва
У Києві вже вакцинували від коронавірусу майже 30 тисяч чоловік. Влада столиці веде переговори про постачання з різними виробниками сертифікованих препаратів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Україна-24".
Кличко зазначив, що столиця отримала від Міністерства охорони здоров'я 42,6 тисячі доз вакцин. "Майже 30 тисяч осіб в Києві вже вакцинували. Вакцина ще є", - додав мер.
За його словами, у всьому світі переговори щодо постачання вакцини відбуваються на державному рівні. Окремі міста складно домовитися з постачальниками, але столична влада працюють над цим. Кличко зазначив, що особисто веде переговори про можливість прямих поставок від виробників сертифікованих препаратів.
Мер звернув увагу на складну ситуацію з поставками вакцин від коронавирусів в інших країнах, згадавши Австрію, Німеччину і Францію. "Я роблю на своєму рівні все можливе, щоб Київ отримав вакцину. Ми на Київраді раніше прийняли рішення і виділили кошти на її закупівлю", - уточнив він.
Нагадаємо, депутати Київської міської ради направили звернення до уряду і Міністерству охорони здоров'я щодо використання 12 відомчих лікарень для прийому COVID-хворих киян. Рішення підтримали 102 депутати під час онлайн-засідання.
Відзначимо, раніше лікар-епідеміолог, колишній заступник головного санітарного лікаря Людмила Мухарська заявила, що для стабілізації ситуації з захворюваністю на COVID в Києві необхідно до чотирьох тижнів. За умови, що будуть дотримуватися всіх заходів карантину.
РБК-Україна писало, що мер столиці Віталій Кличко заявив, що в Києві діють м'які обмеження, в порівнянні з іншими країнами.