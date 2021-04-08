Кличко назвав число вакцинованих від COVID-19 жителів Києва

У Києві вже вакцинували від коронавірусу майже 30 тисяч чоловік. Влада столиці веде переговори про постачання з різними виробниками сертифікованих препаратів.

Кличко зазначив, що столиця отримала від Міністерства охорони здоров'я 42,6 тисячі доз вакцин. "Майже 30 тисяч осіб в Києві вже вакцинували. Вакцина ще є", - додав мер.

За його словами, у всьому світі переговори щодо постачання вакцини відбуваються на державному рівні. Окремі міста складно домовитися з постачальниками, але столична влада працюють над цим. Кличко зазначив, що особисто веде переговори про можливість прямих поставок від виробників сертифікованих препаратів.

Мер звернув увагу на складну ситуацію з поставками вакцин від коронавирусів в інших країнах, згадавши Австрію, Німеччину і Францію. "Я роблю на своєму рівні все можливе, щоб Київ отримав вакцину. Ми на Київраді раніше прийняли рішення і виділили кошти на її закупівлю", - уточнив він.