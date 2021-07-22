У Київській та ще в двох областях епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні
Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників в регіонах України. У Київській, Тернопільській та Херсонській області рівень динаміки госпіталізацій вище, ніж має бути в "зеленій" зоні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.
Так, що у Тернопільській області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій. За останніми даними, він складає 110%, хоча раніше був в межах 63,6%-88,9%.
Крім цього, у Київський області динаміка рівня госпіталізацій складає 54,4%, а у Херсонській тримається на позначці 50,7%.
Зазначимо, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.
Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож наразі Київська, Тернопільська та Херсонська області залишаються у "зеленій" зоні.
Фото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)
Нагадаємо, в Україні зафіксували за минулу добу 726 нових випадків коронавірусу: найбільше інфікувань в Києві, Донецькій та Одеській областях.