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У Київській та ще в двох областях епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні

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Київська область, Четвер 22 липня 2021 09:59
У Київській та ще в двох областях епідпоказники не відповідають "зеленій" зоні Фото: показники трьох областей не відповідають "зеленій" зоні (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністерство охорони здоров'я оновило інформацію щодо епідемічних показників в регіонах України. У Київській, Тернопільській та Херсонській області рівень динаміки госпіталізацій вище, ніж має бути в "зеленій" зоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані МОЗ.

Так, що у Тернопільській області третій день поспіль "зеленому" рівню епідбезпеки не відповідає показник динаміки госпіталізацій. За останніми даними, він складає 110%, хоча раніше був в межах 63,6%-88,9%.

Крім цього, у Київський області динаміка рівня госпіталізацій складає 54,4%, а у Херсонській тримається на позначці 50,7%.

Зазначимо, що норма рівня загальної кількості госпіталізованих пацієнтів з підтвердженим чи підозрою на COVID-19 повинна складати не більше ніж 50%.

Втім, щоб області потрапили до "червоної" зони карантину необхідно щоб червоному рівню відповідали щонайменше 2 показники. Тож наразі Київська, Тернопільська та Херсонська області залишаються у "зеленій" зоні.
У Київській та ще в двох областях епідпоказники не відповідають &quot;зеленій&quot; зоніФото: дані епідемічних показників в регіонах України (moz.gov.ua)

Нагадаємо, в Україні зафіксували за минулу добу 726 нових випадків коронавірусу: найбільше інфікувань в Києві, Донецькій та Одеській областях.

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