На Кіпрі зафіксували перші випадки індійського варіанту COVID

Кіпр зафіксував перші випадки виявлення індійського варіанту COVID-19. Інфіковані цим штамом особи були швидко ізольовані та відправлені на карантин після прибуття на острів.
Про це повідомило 19 травня міністерство охорони здоров'я Кіпру, передає Reuters.
Влада заявила, що індійський варіант COVID-19 виявили у чотирьох людей, також у двох осіб виявили південноафриканський штам. Інфіковані прибули з Індії, Пакистану, Філіппін та Непалу - країн, з яких людям потрібен спеціальний дозвіл на поїздку на Кіпр, а також тестування на коронавірус до або після прибуття й обов'язковий двотижневий карантин. Відповідно, інфікованих терміново ізолювали.
Кіпр загалом зафіксував 348 смертей від COVID-19 та 71 398 випадків інфекції. У березні та квітні випадки COVID-19 зросли, що призвело до третього локдауну.
Чисельність випадків коронавірусу зменшилася після збільшення масштабу тестування та в ході програми з вакцинації, яка передбачає щеплення 65% населення до кінця червня.
Нагадаємо, раніше уряд Кіпру прийняв рішення послабити карантинні обмеження 17 травня. Зокрема, комендантська година відтепер діє з 00:00 до 5:00.
Пропуск SafePass більше не буде потрібно для відвідування відкритих зон в кафе, ресторанах і барах, а також в театрах і кінотеатрах просто неба. Однак пропуск залишиться обов'язковим для відвідування фітнес-залів, театрів, торгових центрів, готелів, будинків для літніх людей.
Зазначимо, раніше туристам з 50 країн, включно з України, дозволили в’їжджати до Кіпру без вимоги самоізоляції чи здачі тесту на коронавірус. Для цього необхідно бути повністю вакцинованим від COVID-19.