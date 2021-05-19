На Кіпрі зафіксували перші випадки індійського варіанту COVID

Кіпр зафіксував перші випадки виявлення індійського варіанту COVID-19 . Інфіковані цим штамом особи були швидко ізольовані та відправлені на карантин після прибуття на острів.

Влада заявила, що індійський варіант COVID-19 виявили у чотирьох людей, також у двох осіб виявили південноафриканський штам. Інфіковані прибули з Індії, Пакистану, Філіппін та Непалу - країн, з яких людям потрібен спеціальний дозвіл на поїздку на Кіпр, а також тестування на коронавірус до або після прибуття й обов'язковий двотижневий карантин. Відповідно, інфікованих терміново ізолювали.

Кіпр загалом зафіксував 348 смертей від COVID-19 та 71 398 випадків інфекції. У березні та квітні випадки COVID-19 зросли, що призвело до третього локдауну.

Чисельність випадків коронавірусу зменшилася після збільшення масштабу тестування та в ході програми з вакцинації, яка передбачає щеплення 65% населення до кінця червня.