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На Кипре зафиксировали первые случаи индийского варианта COVID

Автор: Андрей Василюк

Кипр зафиксировал первые случаи обнаружения индийского варианта COVID-19. Инфицированные этим штаммом лица были быстро изолированы и отправлены на карантин по прибытии на остров.

Об этом сообщило 19 мая Министерство здравоохранения Кипра, передает Reuters.

Власти заявили, что индийский вариант COVID-19 обнаружили у четырех человек, также у двух человек обнаружили южноафриканский штамм. Инфицированные прибыли из Индии, Пакистана, Филиппин и Непала - стран, из которых людям требуется специальное разрешение на поездку на Кипр, а также тестирование на коронавирус до или после прибытия и обязательный двухнедельный карантин. Соответственно, инфицированных срочно изолировали.

Кипр в целом зафиксировал 348 смертей от COVID-19 и 71 398 случаев инфекции. В марте и апреле случаи COVID-19 выросли, что привело к третьему локдауну.

Численность случаев коронавируса уменьшилась после увеличения масштаба тестирования и в ходе программы по вакцинации, которая предусматривает прививание 65% населения до конца июня.

Напомним, ранее правительство Кипра приняло решение ослабить карантинные ограничения 17 мая. В частности, комендантский час отныне действует с 00:00 до 5:00.

Пропуск SafePass больше не будет нужен для посещения открытых зон в кафе, ресторанах и барах, а также в театрах и кинотеатрах под открытым небом. Однако пропуск останется обязательным для посещения фитнес-залов, театров, торговых центров, отелей, домов для пожилых людей.

Отметим, ранее туристам из 50 стран, включая Украину, разрешили въезжать в Кипр без требования самоизоляции или сдачи теста на коронавирус. Для этого необходимо быть полностью вакцинированным от COVID-19.

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