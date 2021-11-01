Кисню до вечора може не вистачити: у COVID-лікарнях Одеси критична ситуація 

Як розповів директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, вранці 2 тонни кисню завезли в міську інфекційну лікарню, також доставка очікується у ще три медзаклади. Однак його вистачить ненадовго.

"Кожного дня потреби в кисні зростають", - заявив Нікогосян.

За його словами, сьогодні в інфекційній лікарні міста було менш як 4 тонн кисню. При цьому вчора лише в одному медзакладі було витрачено 1,3 тонни.

"Через брак кисню з міста Курахове до Одеси виїхала машина, яка привезе до лікарень 18 тонн. Однак, є проблема - машина прибуде до міста не раніше, ніж через 12 годин, а кисень уже потрібен", - зазначив Нікогосян.

Він додав, що зараз департамент охорони здоров'я очікує рішення області, щоб місту дали хоча б 2 тонни з припортового заводу.

"Без нього нам до вечора не вистачить. Ми кожен день "управляємо" киснем в ручному режимі", - наголосив Нікогосян.



