RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кисню до вечора може не вистачити: у COVID-лікарнях Одеси критична ситуація 

Автор: Марія Кучерявець

У Одесі в лікарнях, які приймають хворих на коронавірус, спостерігається критична ситуація. Кисню для пацієнтів до сьогоднішнього вечора може не вистачити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на онлайн-засідання оперативного штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації Одеської міськради.

Як розповів директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян, вранці 2 тонни кисню завезли в міську інфекційну лікарню, також доставка очікується у ще три медзаклади. Однак його вистачить ненадовго.

"Кожного дня потреби в кисні зростають", - заявив Нікогосян.

За його словами, сьогодні в інфекційній лікарні міста було менш як 4 тонн кисню. При цьому вчора лише в одному медзакладі було витрачено 1,3 тонни.

"Через брак кисню з міста Курахове до Одеси виїхала машина, яка привезе до лікарень 18 тонн. Однак, є проблема - машина прибуде до міста не раніше, ніж через 12 годин, а кисень уже потрібен", - зазначив Нікогосян.

Він додав, що зараз департамент охорони здоров'я очікує рішення області, щоб місту дали хоча б 2 тонни з припортового заводу.

"Без нього нам до вечора не вистачить. Ми кожен день "управляємо" киснем в ручному режимі", - наголосив Нікогосян.


Нагадаємо, раніше стало відомо, що в Одесі без кисню залишився обласний центр соціально-значущих хвороб, який госпіталізовував пацієнтів з COVID

Після чого у МОЗ заявляли, що Одеса та Одеська область забезпечені медичним киснем, а отже потреби госпіталізованих хворих COVID-19 в кисневій терапії забезпечуються повністю.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаКоронавірус