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У Китаї зробили більш 800 млн щеплень проти COVID

Автор: Марія Кучерявець

В ході масової кампанії у Китаї громадянам зробили понад 800 млн щеплень проти коронавірусу. Місцеві епідеміологи прогнозують, що до кінця поточного року або до середини 2022-го вдасться вакцинувати приблизно 70-80% населення.

Про це повідомляє Державний комітет з питань гігієни та охорони здоров'я КНР.

За інформацією відомства, станом на 8 червня, в 31 адміністративній одиниці Китаю в цілому було зроблено 808,962 млн щеплень проти COVID-19.

Відомо, що з 15 грудня минулого року розпочалася вакцинація пріоритетних груп населення.

Повідомляється, що владою на кінець лютого було розподілено вакцини серед 54,52 млн жителів.

Так, до 1 квітня було щеплено 126, 6 млн громадян, до 1 травня - 270,41 млн, а вже до 1 червня - 681,9 млн.

Варто зазначити, що нещодавно епідеміолог КНР Чжун Наньшань заявив про плани влади, а саме - до червня прищепити близько 40% жителів Китаю, тобто приблизно 560 млн з більш ніж 1,4 млрд осіб.

Нагадаємо, що Китай схвалив екстрене використання вакцини проти Covid-19 для дітей віком від трьох років та став першої країною, яка схвалила вакцину проти коронавірусу для такої вікової категорії

Додамо, що у Китаї вакцину Sinovac вже дозволили використовувати для підлітків.

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