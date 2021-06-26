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Китай погрожував Україні за підпис у документі про порушення прав людини, - AP

Автор: Наталья Скороход

Китай погрожував Україні за підпис у документі про порушення прав людини, який був підписаний у Женеві. Китайці погрожували заблокувати поставку вакцин від коронавірусу.

Про це повідомляє Associated Press, посилаючись на власні джерела.

Нагадаємо, Україна веде переговори про постачання американських вакцин. Очікується, що українців будуть вакцинувати вакцинами Johnson & Johnson та Moderna.

Раніше повідомлялося, що в Україні очікують поставку ще 7,7 млн доз вакцин від коронавірусу з Китаю. Про це заявив головний санітарний лікар країни.

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