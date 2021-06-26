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Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, - AP

Автор: Наталья Скороход

Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, который был подписан в Женеве. Китайцы грозились заблокировать поставку вакцин от коронавируса.

Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на собственные источники.

Напомним, Украина ведет переговоры о поставке американских вакцин. Ожидается, что украинцев будут вакцинировать вакцинами Johnson & Johnson и Moderna.

Ранее сообщалось, что в Украине ожидают поставку еще 7,7 млн доз вакцин от коронавируса из Китая. Об этом заявил главный санитарный врач страны.

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