Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, - AP

Китай угрожал Украине за подпись в документе о нарушении прав человека, который был подписан в Женеве. Китайцы грозились заблокировать поставку вакцин от коронавируса.
Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на собственные источники.
Напомним, Украина ведет переговоры о поставке американских вакцин. Ожидается, что украинцев будут вакцинировать вакцинами Johnson & Johnson и Moderna.
Ранее сообщалось, что в Украине ожидают поставку еще 7,7 млн доз вакцин от коронавируса из Китая. Об этом заявил главный санитарный врач страны.