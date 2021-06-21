Кількість інфікованих COVID-19 знижується по всьому світу, - ВООЗ

За даними ВООЗ, кількість інфікованих COVID-19 знижується по всьому світу. Це стосується і смертності від коронавірусу. Однак кількість нових випадків і смертей все ще залишається високою.

"У всьому світі кількість нових зареєстрованих випадків COVID-19 знижується вже 8 тижнів поспіль, а кількість смертей знижується сьомий тиждень поспіль. Це хороша новина, але кількість нових випадків інфікування й смертності в усьому світі залишається високою" - заявив глава ВООЗ Тедрос Аданом Гебреисус.

Він також зазначив, що у світі кожну хвилину від коронавірусу помирає 6 осіб - це чимала цифра.

"Минулого тижня було зареєстровано понад 2,5 мільйонів випадків COVID-19 і майже 64 000 смертей. Це 250 випадків і 6 смертей кожну хвилину, про які ми знаємо", - сказав глава ВООЗ.