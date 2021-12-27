Кількість заражень падає. В Україні за вчора менше 2 тисяч нових COVID-випадків

В Україні за минулу добу, 26 грудня, підтвердили ще 1 864 випадки зараження коронавірусом. Водночас це менше, ніж кількість випадків, підтверджених днем раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.
Серед нових хворих на коронавірус - 138 дітей та 12 медичних працівників.
Також за минулу добу:
Вчора в Україні зробили 25616 тестів на коронавірус:
Загалом, з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 3 646 988 людей, одужали 3 432 739, а померли - 94 971 людина.
Нагадаємо, 25 грудня в Україні підтвердили 2,8 тисячі нових випадків коронавірусу.
А днем раніше було зафіксовано понад 5 тисяч нових випадків зараження.