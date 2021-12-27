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Кількість заражень падає. В Україні за вчора менше 2 тисяч нових COVID-випадків

Автор: Дмитро Левицький

В Україні за минулу добу, 26 грудня, підтвердили ще 1 864 випадки зараження коронавірусом. Водночас це менше, ніж кількість випадків, підтверджених днем раніше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Серед нових хворих на коронавірус - 138 дітей та 12 медичних працівників.

Також за минулу добу:

  • госпіталізовано - 1053 особи;
  • померли - 133 людини;
  • одужали - 4527 осіб.

Вчора в Україні зробили 25616 тестів на коронавірус:

  • методом ПЛР - 8899;
  • методом ІФА - 1881;
  • експрес-тест на антиген - 14836.

Загалом, з початку пандемії коронавірусу в Україні захворіли 3 646 988 людей, одужали 3 432 739, а померли - 94 971 людина.

Нагадаємо, 25 грудня в Україні підтвердили 2,8 тисячі нових випадків коронавірусу.

А днем раніше було зафіксовано понад 5 тисяч нових випадків зараження.

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Мінстерство охорони здоров'я УкраїниКоронавірус